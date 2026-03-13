al termine di una educazione sentimentale

Il primo dei perdenti. «Non hai vinto. E’ che quella ha rinunciato», Marcello Gori, il protagonista del La ricreazione è finita (Sellerio, pp. 480, euro 16), riceve così la notizia di aver vinto un dottorato di ricerca in italianistica. Per quelli come lui, che nella carriera universitaria, hanno dovuto affidarsi al mestiere più che allo studio, per farsi largo nella selva accademica ci vuole fortuna e poco buon senso. Altrimenti, lui per primo non avrebbe puntato un centesimo al toto-concorsi dell’Università di Pisa. E’ il libro che ha fatto conoscere Dario Ferrari, seguito da L’idiota di famiglia, uscito proprio in questi giorni sempre per la casa editrice siciliana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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