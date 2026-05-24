Una settimana di grandi sfide attende “L’Eredità – Torneo dei Campioni”, condotto da Marco Liorni, in onda da lunedì 25 maggio a lunedì 1° giugno, alle 18.40 su Rai1. Otto appuntamenti speciali tra strategia, adrenalina e colpi di scena per il quiz più longevo della televisione italiana, realizzato in collaborazione con Banijay Italia. A contendersi il titolo saranno i sette concorrenti più rappresentativi dell’ultima edizione: i due campioni che hanno conquistato i montepremi più alti e i cinque protagonisti che hanno collezionato il maggior numero di presenze. Tutti dovranno affrontare i giochi e le domande simbolo del programma, con l’obiettivo di conquistare ogni sera il tavolo della Ghigliottina. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - L’EREDITÀ: SU RAI1 IL TORNEO DEI CAMPIONI, POI L’ATTESISSIMO SBARCO IN ACCESS

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