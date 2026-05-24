L’EREDITÀ | SU RAI1 IL TORNEO DEI CAMPIONI POI L’ATTESISSIMO SBARCO IN ACCESS
Da lunedì 25 maggio a lunedì 1° giugno, alle 18, su Rai1 va in onda “L’Eredità – Torneo dei Campioni” condotto da Marco Liorni. La settimana sarà caratterizzata da diverse sfide tra campioni, con il torneo che si concluderà con un’ultima puntata. Dopo questa fase, il programma approderà in access prime time, in attesa di ulteriori sviluppi. La trasmissione si svolge dal lunedì al lunedì, offrendo una serie di confronti tra i partecipanti.
Una settimana di grandi sfide attende “L’Eredità – Torneo dei Campioni”, condotto da Marco Liorni, in onda da lunedì 25 maggio a lunedì 1° giugno, alle 18.40 su Rai1. Otto appuntamenti speciali tra strategia, adrenalina e colpi di scena per il quiz più longevo della televisione italiana, realizzato in collaborazione con Banijay Italia. A contendersi il titolo saranno i sette concorrenti più rappresentativi dell’ultima edizione: i due campioni che hanno conquistato i montepremi più alti e i cinque protagonisti che hanno collezionato il maggior numero di presenze. Tutti dovranno affrontare i giochi e le domande simbolo del programma, con l’obiettivo di conquistare ogni sera il tavolo della Ghigliottina. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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