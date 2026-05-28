Re Carlo nonno amorevole | torna dall'Irlanda e porta un dolce regalo alla nipote Charlotte
Dopo aver trascorso del tempo in Irlanda, il re è tornato a casa portando con sé un dolce regalo per la nipote Charlotte. In pubblico, il sovrano si presenta con un atteggiamento serio e formale, ma in privato si mostra più affettuoso e vicino alla famiglia. La visita in Irlanda è durata alcuni giorni e, al ritorno, ha fatto visita alla nipote in modo riservato. Il regalo è stato consegnato in un’occasione privata, senza commenti ufficiali.
Re Carlo appare sempre serio e formale in pubblico ma nella vita privata sembra essere super amorevole. A dimostrarlo è stato il dolce gesto fatto per la nipote Charlotte, a cui ha portato un regalo speciale dal suo ultimo viaggio reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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