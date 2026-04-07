Re Carlo ha trascorso momenti tranquilli con i nipoti, Charlotte e Louis, dimostrando il suo ruolo familiare oltre a quello ufficiale. Durante alcuni incontri, si è mostrato affettuoso e attento, condividendo momenti di semplicità lontano dagli impegni pubblici. Questi episodi sono stati osservati da chi segue con attenzione le attività della famiglia reale, offrendo un’immagine diversa rispetto alle apparizioni pubbliche ufficiali.

La corona ha di certo il proprio peso ma, posta da parte, in certi momenti Re Carlo non è altro che un amorevole nonno. A Windsor non sono mancati dei momenti privati. Gesti che nulla hanno a che fare con il protocollo della Famiglia Reale. Nonno carlo, nonostante il peso degli impegni ufficiali, non ha resistito alla tenerezza dei propri nipoti. Il sovrano (77 anni) è stato ammaliato dai nipoti e, di colpo, ha indossato una veste molto più spontanea, quasi inedita per i sudditi, quella di Pa, come i piccoli Wales sono soliti chiamarlo. La complicità con Charlotte. La Principessa Charlotte è riuscita a scardinare la facciata seriosa del nonno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, teneri momenti da nonno con Charlotte e Louis

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