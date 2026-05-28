Nella seconda giornata del circuito Mare Nostrum a Canet-en-Roussillon, Alberto Razzetti ha vinto una gara, mentre Simona Quadarella si è piazzata sul podio. Gli atleti italiani hanno ottenuto due posizioni di rilievo durante questa fase della competizione. Nessun altro dettaglio sui tempi o le gare specifiche è stato fornito. La giornata si è conclusa con risultati positivi per gli atleti italiani.

Conferme e indicazioni positive per l’Italia dalla giornata conclusiva della seconda tappa del circuito Mare Nostrum a Canet-en-Roussillon, dove gli azzurri hanno raccolto due piazzamenti sul podio grazie a Alberto Razzetti e Simona Quadarella. Il ligure si è imposto nei 200 misti con un convincente 1:59.04, risultando l’unico atleta capace di abbattere il muro dei due minuti, mentre la romana ha conquistato il terzo posto nei 400 stile libero in 4:06.64, alle spalle della neozelandese Erika Fairweather e dell’argentina Agostina Hein. Due risultati incoraggianti nel percorso di avvicinamento agli appuntamenti clou dell’estate. Il circuito... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Razzetti vince, Quadarella sul podio: l’Italia sorride nella seconda giornata di Canet-en-Roussillon

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Temi più discussi: Monte-Carlo (Mare Nostrum). D1. Siobhan Haughey: 200 stile libero (1:54.27). McKenzie Siroky: 50 rana: 29.64. Andrej Barna: 50 stile libero (21.48). Alberto Razzetti vince i 200 misti.; Razzo sbanca Montecarlo, Quadarella sul podio nei misti con Patetta, De Tullio terzo. Torneo delfino: Di Pietro in semifinale. Santo l’americano e Menicucci romana; Mare Nostrum Monaco: Milak Vince I 100 Stile, Razzetti Firma Il Doppio Podio Nella Prima Serata; Canet en-Roussillon (Mare Nostrum). Marrit Steenbergen: 100 stile libero (51.86). Simona Quadarella vince gli 800 stile libero, sul podio De Tullio e Razzetti.

Questionedistile - #Senzacategoria #azzurri2026 #marenostrum2026 Razzo sbanca Montecarlo, Quadarella sul podio nei misti con Patetta, De Tullio terzo: A Montecarlo, nelle prime finali del Mare Nostrum, Alberto Razzetti vince i 200 misti dopo essere… x.com

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