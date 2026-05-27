nuoto simona quadarella sugli scudi nel day 1 a canet en roussillon marrit steenbergen impressionante

Notizia in breve

Nel primo giorno della seconda tappa del circuito Mare Nostrum a Canet-en-Roussillon, la nuotatrice italiana ha ottenuto risultati significativi. La gara si è svolta in una vasca all’aperto soggetta a condizioni atmosferiche avverse, ma i tempi sono stati comunque di rilievo. La competizione ha visto anche una performance notevole di un’atleta olandese, che si è distinta per la sua impressionante prova.