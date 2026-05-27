Nuoto Simona Quadarella sugli scudi nel day-1 a Canet-en-Roussillon Marrit Steenbergen impressionante
Nel primo giorno della seconda tappa del circuito Mare Nostrum a Canet-en-Roussillon, la nuotatrice italiana ha ottenuto risultati significativi. La gara si è svolta in una vasca all’aperto soggetta a condizioni atmosferiche avverse, ma i tempi sono stati comunque di rilievo. La competizione ha visto anche una performance notevole di un’atleta olandese, che si è distinta per la sua impressionante prova.
La seconda tappa del circuito Mare Nostrum, a Canet-en-Roussillon, si apre nel segno dei grandi tempi nonostante le condizioni complicate di una vasca all’aperto esposta agli agenti atmosferici. Le prime finali regalano indicazioni importanti in chiave internazionale e, soprattutto, confermano l’ottimo momento del nuoto azzurro, trascinato da una brillante Simona Quadarella e dai piazzamenti di prestigio di Marco De Tullio e Alberto Razzetti. Quadarella è stata dominante negli 800 stile libero. La romana chiude in 8’20”54, migliorando il già eccellente 8’21”01 nuotato negli Assoluti primaverili a Riccione e consolidando il sesto tempo mondiale stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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