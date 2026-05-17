Il direttore di Telelombardia ha criticato Gerry Cardinale, sostenendo che si dimentica che il manager ha anche incassato più di chiunque altro, non solo che abbia speso molto. La discussione riguarda le operazioni finanziarie e le spese sostenute dal dirigente. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cifre o sulle transazioni, ma il tono dell'intervento si concentra sulla differenza tra le spese e gli incassi del soggetto coinvolto. La vicenda si inserisce in un confronto più ampio sulle strategie economiche nel mondo dello sport.

Le recenti interviste rilasciate da Gerry Cardinale hanno suscitato una grossa ondata di polemiche, sia tra i tifosi che, soprattutto, tra gli addetti ai lavori. "Ho speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A", queste le parole del proprietario del Milan che hanno mandato su tutte le furie Fabio Ravezzani. Nell'ultimo posto pubblicato sul proprio account X, Ravezzani ha attaccato duramente Cardinale per le dichiarazioni sopracitate. Di seguito, le parole del direttore di 'Telelombardia'. "Cardinale ripete su Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport che per il Milan ha speso sul mercato più di chiunque. Dimentica (e nessuno glielo ricorda) che ha anche fatto plusvalenze e incassato più di tutti, e ingaggiato calciatori dallo stipendio più basso delle concorrenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Cardinale ha speso più di chiunque? Si dimentica che ha anche incassato più di tutti”

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