Riapre l' arena della Rocca Brancaleone | esordio con il concerto della Münchener Kammerorchester

Da ravennatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'arena della Rocca Brancaleone è stata riaperta e ha ospitato il concerto della Münchener Kammerorchester, protagonista al Ravenna Festival 2026. La serata è stata condotta dal direttore Enrico Onofri.

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La Münchener Kammerorchester protagonista al Ravenna Festival 2026 con un appuntamento guidato dal direttore Enrico Onofri. Nella rinnovata Rocca Brancaleone l’orchestra da camera di Monaco porterà in città un viaggio musicale che attraversa classicismo, romanticismo e contemporaneità. Domenica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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