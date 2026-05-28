Rapporto avvocato-assistito è inviolabile Linea dura della Camera Penale di Capitanata | stop alle udienze per 5 giorni

La Camera Penale di Capitanata ha deciso di sospendere le udienze penali per cinque giorni, dall’8 al 12 giugno, aderendo all’astensione indetta dall’Unione delle Camere Penali Italiane. La decisione riguarda il rispetto della riservatezza tra avvocato e assistito, ritenuta inviolabile. La sospensione interessa tutte le udienze e si inserisce in una linea dura assunta dall’organizzazione professionale.

La Camera Penale di Capitanata ‘Achille Iannarelli’ aderisce alla astensione dalle udienze penali indetta dall'Unione delle Camere Penali Italiane e prevista dall'8 al 12 giugno. Cinque giorni di stop, un segnale forte per manifestare la preoccupazione della categoria per quanto emerso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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