Stop alle fogne gonfiate | il Comune ordina la linea dura contro gli scarichi abusivi

Il Comune ha emesso un'ordinanza per fermare gli scarichi abusivi nelle fogne di Fontanelle, dove il sistema è ormai sotto pressione a causa di scarichi non autorizzati. Durante le piogge, le fogne si riempiono rapidamente, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e la funzionalità dell’intero impianto. Le autorità hanno deciso di adottare misure più rigorose per contrastare questa situazione.

Firmato un provvedimento d'urgenza che impone la separazione immediata di acque piovane e nere: il sistema fognario del quartiere rischia il collasso a ogni temporale, mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica Il sistema fognario di Fontanelle rischia il collasso. A ogni temporale, la sicurezza pubblica viene messa a repentaglio. E questo perché il funzionamento dell'impianto di depurazione non regge. Una situazione determinata dagli allacci non autorizzati che convogliano le acque piovane e quelle provenienti dal sottosuolo direttamente all’interno delle condotte nere. Una commistione di acque bianche e acque nere dunque, esattamente come tantissime ne sono state scoperte in passato a San Leone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Stop alle fogne "gonfiate": il Comune ordina la linea dura contro gli scarichi abusivi Articoli correlati Francia, stop ai social sotto i 15 anni: la linea dura di Parigi contro l’iperconnessioneLa Francia si prepara a un cambio di passo radicale nel rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali. Dalla difesa dell’ambiente alle strade. Linea dura contro incivili e spericolatiUna nuova sede ad Agrate per presidiare la Brianza Est, San Sebastiano, patrono del corpo, con inaugurazione per la polizia provinciale.