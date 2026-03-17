Monaldi linea dura di Fico | Ispezione straordinaria e stop trapianti pediatrici

Roberto Fico ha annunciato l’avvio di un’ispezione straordinaria in seguito a un episodio di trapianto pediatrico che si è concluso con esito negativo. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato un quadro ritenuto estremamente preoccupante, riferito a una vicenda che ha coinvolto direttamente il settore dei trapianti pediatrici. La visita investigativa mira a verificare quanto accaduto.

«Un quadro estremamente preoccupante», lo definisce Roberto Fico all’esito dell’ispezione avviata quando è saltata fuori la vicenda del trapianto andato male per il piccolo Domenico. Eccoli i primi provvedimenti («Al fine di rispondere all’esigenza di prioritaria di proteggere i pazienti, riorganizzare il sistema e accertare le responsabilità») a quasi tre mesi da quell’operazione finita in tragedia che ha scoperchiato un «quadro di criticità più grave di quanto inizialmente emerso», per usare le parole del governatore che dopo questa nuova ispezione e più accurata ispezione potrebbe decidere per il commissariamento della struttura... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Monaldi, linea dura di Fico: «Ispezione straordinaria e stop trapianti pediatrici» Articoli correlati Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. Stop a trapianti pediatrici(Adnkronos) – Dopo la vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito, la... Ispezione al Monaldi, Fico: “Situazione più grave del previsto, trapianti pediatrici restano bloccati”Arrivano i primi risultati dell'ispezione regionale sulla Cardiochirurgia pediatrica del Monaldi dopo il caso di Domenico. Contenuti e approfondimenti su Monaldi linea dura di Fico Ispezione... Temi più discussi: Caso Oppido al Monaldi: scontro tra madri e legale; Domenico Caliendo, il sit-in per Oppido non piace alla famiglia: Sostegno a un indagato per omicidio. La risposta durissima; Monaldi, il cuore bruciato e 47 giorni di silenzio: la ferita che scuote la sanità campana; Sit-in al Monaldi per Guido Oppido, la famiglia di Domenico Caliendo attacca i genitori. Nas al Monaldi: omicidio colposo per gli indagati sulla morte di Domenico, sequestrati i cellulariNelle chat e nei messaggi custoditi nella memoria dei cellulari di sei medici dell’ospedale Monaldi di Napoli, gli investigatori cercano elementi per ricostruire quanto accaduto la mattina del 23 a ... napoli.repubblica.it Monaldi, speranza per il bambino; la mamma convocata in ospedale: possibile arrivo di un cuore trapiantabileSono momenti di drammatica attesa quelli che si stanno consumando all'esterno dell'ospedale Monaldi di Napoli, dove la notizia data dal Mattino online della disponibilità di un nuovo cuore che ... ilmattino.it Le mamme dei bimbi trapiantati al Monaldi, nel corso dell’iniziativa in suo sostegno davanti all’ospedale, hanno videochiamato il dottore Guido Oppido, primario di cardiochirurgia pediatrica del Monaldi che ha operato Domenico Caliendo: “Non mollate dottor - facebook.com facebook Morte del piccolo Domenico, il governatore Fico: «Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi» x.com