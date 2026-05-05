Nelle ultime settimane, diverse gioiellerie sono state prese di mira da una banda che ha portato a termine rapine accuratamente pianificate in varie città italiane. Le forze dell'ordine hanno arrestato alcuni sospettati e sequestrato oggetti e strumenti utilizzati nei colpi. Le indagini sono in corso per chiarire l'intera dinamica delle rapine e identificare eventuali complici.

Una serie di colpi studiati nei minimi dettagli, messi a segno con freddezza in diverse città italiane. È finita così la corsa di una banda accusata di quattro rapine tra il 2023 e il 2025, con obiettivi come gioiellerie e uffici postali. Il colpo più eclatante ai Parioli, a Roma, dove furono sottratti 70 orologi di lusso per oltre 900mila euro. A smantellare il gruppo è stata la squadra mobile della questura di Roma, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Roma. Sette gli arresti, cinque in carcere e due ai domiciliari. Decisiva l’analisi delle immagini di videosorveglianza. Infatti uno dei rapinatori si era finto cliente prima di estrarre la pistola e minacciare un dipendente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, arresti per rapine in gioiellerie: la banda in azione

DOPPIO COLPO IN 90 MINUTI IN DUE GIOIELLERIE DIVERSE: QUASI 100MILA EURO DI BOTTINO | 11/02/2026

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