Sgominata banda di rapinatori di Rolex attiva in Spagna | 12 arresti a Napoli Ecco come agiva

Da ilfattoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda di rapinatori napoletani specializzata in furti di orologi di lusso è stata smantellata grazie all’intervento congiunto delle forze dell’ordine italiane e spagnole. Nell’operazione sono state arrestate dodici persone a Napoli, mentre le indagini hanno ricostruito le modalità con cui i membri della banda entravano in azione. La loro attività si svolgeva principalmente in località turistiche di spagna, tra le quali Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma di Mallorca.

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Una banda di rapinatori di orologi di pregio di origine napoletana che metteva a segno i suoi colpi nei luoghi turistici delle principali città spagnole, tra cui Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma de Mallorca, è stata sgominata dalla Polizia e dalla Policia Nacional spagnola. Sono stati 12 i mandati di arresto europeo notificati nel capoluogo partenopeo. Le indagini hanno fatto luce su come i rapinatori agivano: i gruppi di rapinatori, le cosiddette paranze, erano costituiti mediamente da 3 a 5 persone con compiti e ruoli ben definiti. Un soggetto individuava la vittima che indossa al polso un orologio di particolare pregio, mentre gli altri si mantenevano a debita distanza per non dare nell’occhio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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