Rapine a Bologna | come agiva la banda

Cinque giovani tra i 20 e i 23 anni sono stati accusati di aver commesso diverse rapine a Bologna. Secondo le indagini, la banda agiva in gruppi, colpendo in vari quartieri della città. Le autorità hanno ricostruito le modalità di azione, che prevedevano l’intimidazione delle vittime e il furto di oggetti di valore. Le rapine sono state denunciate in più occasioni nel corso degli ultimi mesi. La polizia ha sequestrato materiale e arrestato alcuni membri della banda.

Cinque ragazzi tra i 20 e i 23 anni sono accusati di avere compiuto una raffica di rapine nella notte: minacciavano la vittima con un coltello e si facevano consegnare tutto quello che aveva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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QUATTRO RAPINE ARMATE NEI SUPERMERCATI: TRE ARRESTATI | 19/03/2026

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