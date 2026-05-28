rapinatori bloccati incastrati dal viaggio con il monopattino

Notizia in breve

Un uomo ha prenotato online una Fiat 500 rossa, che poi è stata usata in una rapina in un centro commerciale. La mattina del 23 aprile, ha prenotato l’auto a suo nome e la sera, insieme a tre complici, ha compiuto il colpo in un negozio di gioielli. La polizia ha identificato i rapinatori grazie alle immagini di sorveglianza e ai dettagli del viaggio, incluso l’uso di un monopattino. I sospetti sono stati fermati e arrestati.