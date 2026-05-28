Rapinatori bloccati Incastrati dal viaggio con il monopattino
Un uomo ha prenotato online una Fiat 500 rossa, che poi è stata usata in una rapina in un centro commerciale. La mattina del 23 aprile, ha prenotato l’auto a suo nome e la sera, insieme a tre complici, ha compiuto il colpo in un negozio di gioielli. La polizia ha identificato i rapinatori grazie alle immagini di sorveglianza e ai dettagli del viaggio, incluso l’uso di un monopattino. I sospetti sono stati fermati e arrestati.
La mattina del 23 aprile, Pierfrancesco Marici si è messo al computer e ha prenotato a suo nome la Fiat 500 rossa con cui la sera, assieme a tre complici, avrebbe rapinato il negozio Stroili Oro del centro commerciale di Tavernola. Il ventiduenne di Maslianico, arrestato lunedì mattina dalla Squadra Mobile di Como assieme al coetaneo comasco Giovanni Muscarella, poco dopo è passato a prendere l’amico: a bordo di un monopattino elettrico, hanno raggiunto Sesto San Giovanni, dove alle 11 di mattina ricevevano in consegna l’auto. Un tragitto durante il quale sono passati sotto svariate telecamere, che li hanno ripresi da ogni angolazione. Inoltre, nel documentare il tragitto dell’auto verso Como, altre telecamere hanno ripreso all’interno del veicolo il monopattino utilizzato dai due complici, appoggiato sulla cappelliera posteriore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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