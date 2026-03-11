Due uomini hanno tentato di rubare nella filiale della Cassa di Risparmio di San Marino a Gualdicciolo, ma sono stati prontamente fermati dai dipendenti della banca. La tentata rapina si è verificata durante l’orario di apertura e i dipendenti, intervenuti immediatamente, hanno impedito ai rapinatori di portare a termine il colpo. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e la sicurezza.

Una tentata rapina alla filiale della Cassa di Risparmio della di San Marino a Gualdicciolo si è conclusa con il blocco operativo da parte del personale bancario. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio del 10 marzo 2026 alle ore 16:00, ha due individui mascherati tentare l’accesso forzato alla porta antipanico, venendo però fermati dall’interno dai dipendenti. Le forze dell’ordine sammarinesi sono intervenute immediatamente per avviare le indagini, mentre la banca ha ripreso le attività senza danni materiali o fisici. L’episodio si è svolto in un contesto di sicurezza critica, dove la prontezza dei lavoratori ha impedito un esito tragico che avrebbe potuto coinvolgere clienti e staff. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gualdicciolo: due rapinatori bloccati dai dipendenti

