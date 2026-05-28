Un uomo sospettato di aver commesso una rapina in via Roma lo scorso 15 maggio è stato arrestato mentre cercava di fare i bagagli. L'arresto è stato eseguito nel Cas, e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano. La polizia ha identificato e fermato il sospettato durante l'operazione, che ha concluso la fuga iniziata con il reato commesso circa due mesi fa.

EMPOLI Si è conclusa con il trasferimento nel carcere di Sollicciano la fuga del presunto autore della rapina avvenuta lo scorso 15 maggio in via Roma, nel cuore di Empoli. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia locale hanno infatti sottoposto a fermo un cittadino egiziano, classe 2004, accusato di rapina aggravata ai danni del negozio di abbigliamento “Asia Moda“ gestito da una donna di nazionalità cinese di 52 anni. In particolare l’aggressore aveva fatto irruzione nell’attività commerciale e aveva minacciato la titolare con una pistola, colpendola poi ripetutamente con il calcio dell’arma. A causa della violenza subita, la vittima ha riportato lesioni al braccio giudicate guaribili con una prognosi di trenta giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapinatore arrestato nel Cas . Fermato mentre faceva i bagagli

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Rapina in banca a Napoli, il momento dell'irruzione dei nuclei speciali dei carabinieri

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