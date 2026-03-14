Trovato morto l’uomo caduto nel canale a Vinci mentre faceva motocross

Un uomo che praticava motocross è stato trovato morto nel canale a Vinci dopo essere scomparso nelle campagne. Le ricerche sono durate circa quattro ore e hanno coinvolto diverse squadre di soccorso. La sua scomparsa aveva suscitato l’intervento di numerosi volontari e forze dell’ordine, che hanno cercato di rintracciarlo senza successo fino al ritrovamento.

VINCI – Si sono concluse nel modo più tragico, dopo quattro ore di sforzi incessanti, le ricerche dello sportivo scomparso nelle campagne di Vinci. Il corpo senza vita dell’uomo, un 58enne che venerdì pomeriggio era caduto in un canale mentre praticava motocross in località Vitolini, è stato rinvenuto dai soccorritori ormai al calare del buio. La salma è stata individuata nel punto esatto in cui il rio di Sant’Ansano sfocia nel fiume Arno, a notevole distanza dal luogo dell’incidente iniziale. Secondo una prima ricostruzione, l a forza della corrente, ingrossata dalle recenti piogge, avrebbe trascinato l’uomo lungo un tubo sotterraneo che collega il canale di raccolta delle acque al reticolo idrico minore della zona. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Trovato morto l’uomo caduto nel canale a Vinci mentre faceva motocross Articoli correlati Vinci: trovato morto l’uomo caduto con la moto in un canaleVINCI (FIRENZE) – L’uomo di 58 anni caduto in fosso oggi, 13 marzo 2026, a Vinci mentre faceva motocross è stato ritrovato morto in serata. Dario Cipullo, trovato morto nel Canale Cavour a Novara. L’ipotesi: “Caduto in acqua dopo aver bevuto”Dario Cipullo, 16 anni, scomparso nella notte a Novara, è stato trovato morto nel canale Cavour. Aggiornamenti e notizie su Trovato morto Temi più discussi: Disposta l'autopsia sull'uomo trovato morto nel canale: ancora ignota l'identità della vittima; È Gianluca Tosi, 56 anni, l’uomo trovato morto in casa a San Colombano: fatale forse la caduta dopo un malore; Trovato morto in un pozzo all’eremo appena depredato: Collegato al furto della reliquia; Uomo trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove, cosa è emerso su Vasil Khomiak: perché si trovava lì. Uomo trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove, cosa è emerso su Vasil Khomiak: perché si trovava lìSi infittisce il mistero dell'eremo di Monte Giove, dove il 34enne Vasil Khomiakov è stato trovato morto in fondo a un pozzo: le ultime novità ... virgilio.it Uomo trovato morto a Milano nel parco Indro Montanelli, il suicidio ripreso dalle telecamere di sorveglianzaIl cadavere di un uomo senza identità è stato ritrovato nei giardini Indro Montanelli di Milano: si tratterebbe di un suicidio ... virgilio.it Telesveva. . Neonato trovato senza vita nella culla termica di una chiesa di Bari, il parroco rompe il silenzio: “Sono innocente, il bambino era già morto” #bari #cronaca #neonato #culla #parroco - facebook.com facebook Non risponde ai parenti, trovato #morto in #casa a 50 anni: il decesso è un mistero x.com