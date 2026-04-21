Un giovane di 17 anni proveniente dalla Tunisia è stato arrestato in un centro di accoglienza nel quartiere Osmannoro di Firenze, dove sono stati trovati tre coltelli e della cocaina. La scoperta ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle strutture che ospitano minori non accompagnati, con l’educatore del centro che ha lanciato l’allarme sulla situazione sempre più problematica.

FIRENZE Coltelli e droga nel "Cas", arrestato un 17enne originario della Tunisia. E la situazione nelle strutture che accolgono minori non accompagnati diventa sempre più critica. Il blitz della polizia è avvenuto in via Sacco e Vanzetti, all’Osmannoro. La segnalazione alla questura è giunta sabato mattina, quando uno degli educatori si è allarmato perché si è accorto che l’ospite era armato di coltello. La Squadra Volanti è andata nella struttura, per la segnalazione di un ospite armato di coltello. La polizia ha rintracciato il minore nella sua camera e gli ha trovato nell’armadio a uso esclusivo lo stupefacente, due bilancini di precisione, tre telefoni ed effetti personali di altri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Educatore dà l’allarme. Cocaina e tre coltelli nel Cas all’Osmannoro. Arrestato un 17enne

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