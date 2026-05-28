Rapina un corriere con una pistola e gli porta via il furgone | arrestato 31enne

Notizia in breve

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. L’arresto è stato eseguito a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Nola. La misura riguarda un episodio in cui il sospetto avrebbe rapinato un corriere, armato di pistola, e si sarebbe impossessato del furgone.