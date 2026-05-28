Rapina un corriere con una pistola e gli porta via il furgone | arrestato 31enne
Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. L’arresto è stato eseguito a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Nola. La misura riguarda un episodio in cui il sospetto avrebbe rapinato un corriere, armato di pistola, e si sarebbe impossessato del furgone.
Un 31enne di Massa di Somma è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Nola. L'uomo è gravemente indiziato di rapina aggravata ai danni di un corriere espresso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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