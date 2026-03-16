Rapina al Penny Market di Montarioso | arrestato 64enne Minacciò la cassiera con una pistola

Un uomo di 64 anni è stato arrestato dopo aver commesso una rapina al Penny Market di Montarioso. Durante il colpo, ha minacciato la cassiera con una pistola per ottenere denaro. Le forze dell'ordine sono intervenute subito e hanno fermato il sospettato, che ora si trova in custodia in attesa di ulteriori accertamenti.

Siena, 16 marzo 2026 – Aveva anche minacciato una cassiera con una pistola per mettere a segno la rapina: adesso è in carcere. È stato arrestato dalla Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Siena, l’uomo ritenuto responsabile di quanto successo lo scorso 17 febbraio al supermercato Penny Market di Montarioso, nel comune di Monteriggioni. Si tratta di un italiano di 64 anni, rintracciato già la sera stessa del colpo dagli agenti della mobili della Questura di Siena. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo è entrato nel supermercato e, dopo aver minacciato la cassiera con una pistola, si è impossessato del denaro contenuto nella cassa per poi fuggire. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina al Penny Market di Montarioso: arrestato 64enne. Minacciò la cassiera con una pistola Articoli correlati Leggi anche: "Rapina alla Lidl di Fino Mornasco: cassiera minacciata con la pistola" Aggiornamenti e notizie su Penny Market di RAPINA ARMATA AL PENNY DI MONTERIGGIONI: ARRESTATO IL PRESUNTO AUTOREL’uomo, un italiano di 64 anni, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, al termine degli accertamenti ... oksiena.it Rapina a mano armata al Penny Market di Monteriggioni, arrestato 64enneLa Polizia di Stato ha arrestato il presunto autore della rapina a mano armata avvenuta lo scorso 17 febbraio al supermercato Penny Market di Montarioso, nel comune di Monteriggioni. L’arresto è stato ... radiosienatv.it