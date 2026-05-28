Le variazioni ormonali centrali sono state al centro di uno studio che analizza il loro ruolo nelle patologie neurologiche femminili. La ricerca evidenzia come questi cambiamenti ormonici influenzino diverse condizioni, molte delle quali colpiscono più frequentemente le donne. I ricercatori hanno approfondito i meccanismi ormonali coinvolti e la loro possibile relazione con le malattie neurologiche.

"Le variazioni ormonali hanno un ruolo rilevante in diverse patologie neurologiche, molte delle quali presentano una maggiore prevalenza nella popolazione femminile. Tra queste, una delle più importanti è la sclerosi multipla, una malattia cronica con un coinvolgimento del sistema immunitario. Esiste anche una comorbilità tra sclerosi multipla ed emicrania". Lo ha detto Innocenzo Rainero, direttore Ssd Malattia di Alzheimer e demenze correlate e Centro di ricerca sulle cefalee Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, presidente eletto Sisc (Società italiana per lo studio delle cefalee), intervenuto all'evento “Qui, per la salute di ogni donna”, promosso da Organon a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rainero (Sisc), ‘variazioni ormonali centrali nelle patologie neurologiche femminili’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rainero (Sisc), variazioni ormonali centrali nelle patologie neurologiche femminili

Notizie e thread social correlati

Rainero (Sisc): "Molte patologie neurologiche legate all'assetto ormonale"Le variazioni ormonali sono coinvolte in molte patologie neurologiche, con una maggiore prevalenza tra le donne.

Sanità, ginecologo Trojano: ‘per patologie femminili serve approccio multidisciplinare’Un ginecologo ha sottolineato che per le patologie femminili è necessario un approccio multidisciplinare.

Temi più discussi: Rainero (Sisc): Molte patologie neurologiche legate all’assetto ormonale; Ormoni e neurologie: sclerosi multipla ed emicrania nelle donne; Rainero Sisc | Molte patologie neurologiche legate all' assetto ormonale; Rainero: Patologie neurologiche influenzate dall’assetto ormonale, un allerta importante.

Rainero (Sisc): Molte patologie neurologiche legate all’assetto ormonale(Adnkronos) – Le variazioni ormonali hanno un ruolo rilevante in diverse patologie neurologiche, molte delle quali presentano una maggiore prevalenza nella popolazione femminile. Tra queste, una dell ... tuobenessere.it

Migranti, nel 2023 ne sono arrivati 155.754: +50% dell’anno precedente | I dati del ViminaleRoma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Le variazioni ormonali hanno un ruolo rilevante in diverse patologie neurologiche, molte delle quali presentano una maggiore prevalenza nella popolazione femminile. ilfattoquotidiano.it