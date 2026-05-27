Rainero Sisc | Molte patologie neurologiche legate all' assetto ormonale
Le variazioni ormonali sono coinvolte in molte patologie neurologiche, con una maggiore prevalenza tra le donne. Questa correlazione è stata evidenziata da un rappresentante di Sisc, che ha sottolineato come i cambiamenti ormonali influenzino lo sviluppo di varie condizioni neurologiche. La relazione tra ormoni e salute cerebrale rimane un tema di studio importante, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle patologie coinvolte.
Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "Le variazioni ormonali hanno un ruolo rilevante in diverse patologie neurologiche, molte delle quali presentano una maggiore prevalenza nella popolazione femminile. Tra queste, una delle più importanti è la sclerosi multipla, una malattia cronica con un coinvolgimento del sistema immunitario. Esiste anche una comorbilità tra sclerosi multipla ed emicrania. In questo contesto, gli ormoni possono avere effetti sul decorso della malattia, talvolta anche incredibilmente positivi. Ad esempio, durante la gravidanza le donne con sclerosi multipla vivono un periodo felice, possono andare incontro a una riduzione delle recidive dell'infiammazione fino al 70%. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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