Rainero Sisc | Molte patologie neurologiche legate all' assetto ormonale

Notizia in breve

Le variazioni ormonali sono coinvolte in molte patologie neurologiche, con una maggiore prevalenza tra le donne. Questa correlazione è stata evidenziata da un rappresentante di Sisc, che ha sottolineato come i cambiamenti ormonali influenzino lo sviluppo di varie condizioni neurologiche. La relazione tra ormoni e salute cerebrale rimane un tema di studio importante, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle patologie coinvolte.