Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono incontrati di nuovo dopo che il ballerino è uscito dal Grande Fratello Vip. La coppia si è abbracciata, visibilmente emozionata, in un momento condiviso che ha attirato l’attenzione dei presenti. L’incontro è avvenuto in un contesto privato, lontano dai riflettori, e sono stati fotografati insieme mentre si scambiavano qualche parola.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono rivisti dopo l’uscita del ballerino dal Grande Fratello Vip. L’incontro non è stato freddo, nonostante la separazione e le parole pungenti arrivate nei mesi scorsi. Todaro ha raccontato a Il Messaggero di aver riabbracciato l’ex moglie, madre della loro figlia Jasmine. Nel suo racconto c’è spazio anche per la nuova compagna, tenuta lontana dalle telecamere, e per il futuro in tv, tra teatro, Amici e Ballando con le Stelle. Belén Rodriguez: brutto periodo e decisione lavorativa importante Un abbraccio dopo mesi non semplici. Raimondo Todaro ha scelto parole morbide per parlare di Francesca Tocca. Dopo il reality, i due si sono incontrati e si sono abbracciati. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Raimondo Todaro, il riabbraccio con Francesca Tocca dopo il GF Vip

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