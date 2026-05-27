Raimondo Todaro ha incontrato l’ex compagna Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine, dopo aver concluso la partecipazione al Grande Fratello Vip. L’artista ha riferito di averla incontrata e di averla abbracciata. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull’incontro o sui contenuti della conversazione.

Raimondo Todaro racconta l’incontro con l’ex compagna Francesca Tocca (madre di sua figlia Jasmine) dopo la fine dell’avventura del Grande Fratello Vip. La confessione di Raimondo Todaro su Francesca Tocca. Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati legati per moltissimi anni. Un amore coronato dalle nozze e dalla nascita di una figlia, ma anche da impegni professionali che li hanno visti spesso ballare insieme. Oggi le loro strade si sono divise, nonostante ciò il ballerino ha parlato spesso dell’ex moglie durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Francesca, d’altronde, resta una delle persone più importanti della sua vita, anche se attualmente non stanno più insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raimondo Todaro e l’incontro con Francesca Tocca dopo il GF VIP: “Ci siamo abbracciati”

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Raimondo Todaro e Francesca Tocca: perché si sono lasciati davvero!

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