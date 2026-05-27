Raimondo Todaro svela l' incontro con Francesca Tocca dopo il GF Vip | E' una persona importante per me

Dopo il suo coinvolgimento al Grande Fratello Vip, un ballerino ha raccontato di aver incontrato la ex moglie, definendola una persona importante per lui. Nonostante il matrimonio sia concluso da tempo, il rapporto tra i due rimane cordiale e caratterizzato da parole di stima. La relazione tra loro, durata più di 20 anni, si è conclusa senza conflitti pubblici. L'incontro è stato descritto come un momento di confronto e rispetto reciproco.

Sempre al centro dei suoi pensieri. Nonostante tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca il matrimonio sia naufragato già da tempo, il ballerino e coreografo non perde occasione per dedicare belle parole o un pensiero gentile verso la ex moglie, a cui lo lega un amore ormai finito ma durato oltre 20. 🔗 Leggi su Today.it

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