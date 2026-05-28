Raid al cimitero rubata lapide e devastata una tomba | si indaga

Un furto si è verificato nel cimitero comunale di Sala Consilina, dove sono state rubate una lapide e danneggiata una tomba. La donna che si è recata sul luogo ha trovato la tomba devastata e alcuni oggetti funerari sottratti. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili.

Amara sorpresa per una donna di Sala Consilina che, nella giornata di ieri, recandosi al cimitero comunale per far visita alla tomba del proprio caro, ha scoperto che ignoti avevano trafugato diversi oggetti funerari.Il bottinoIn particolare, i malviventi hanno portato via la lapide originale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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