Furti al cimitero di Caronno da una tomba sparita anche una lettera

Nuove segnalazioni di furti sono arrivate dai cimiteri di Caronno Pertusella. Una residente ha denunciato la sparizione di una pianta dalla tomba di una persona cara, un episodio che si aggiunge ad altri casi recenti. Inoltre, in un caso, è stata trovata una lettera tra i reperti manomessi, ma la tomba stessa non risultava danneggiata. Nessuna informazione ufficiale sulle motivazioni o sui responsabili di questi furti.

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