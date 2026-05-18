Rovato raid dei vandali al cimitero di Duomo | devastata una cappella di famiglia distrutti altare e paramenti sacri

Nel pomeriggio di oggi, un gruppo di vandali ha preso di mira il cimitero di Duomo, una frazione di Rovato. Durante l'azione, una cappella di famiglia è stata completamente devastata, con l’altare e i paramenti sacri distrutti. Si tratta di un episodio che ha causato grande sconcerto tra i residenti, dopo che sono stati trovati segni evidenti di danneggiamenti e imbrattamenti all’interno del luogo di sepoltura. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per identificare i responsabili.

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Rovato (Brescia), 18 maggio 2026 – Grave atto vandalico ai danni della comunità di Duomo, la frazione più popolosa di Rovato, già sdraiata nella zona che si protende verso la Bassa bresciana: una terra dove ci sono tanti campi coltivati e le colline diventano lontane. Nel mirino di ignoti è finita la cappella del cimitero del paesino, dove persone al momento non note hanno pesantemente danneggiato l’ altare della cappella, divelto alcune strutture in legno e profanato i paramenti sacri, poi abbandonati all’esterno lungo la scalinata che conduce alle sepolture. Il raid, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe consumato nella giornata di domenica, presumibilmente in pieno giorno o verso sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rovato, raid dei vandali al cimitero di Duomo: devastata una cappella di famiglia, distrutti altare e paramenti sacri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Vandali scatenati al cimitero: devastata la cappella, distrutto l’altare Leggi anche: Vandali al Parco della Legalità. Cartelli distrutti Rovato, raid dei vandali al cimitero di Duomo: devastata una cappella di famiglia, distrutti altare e paramenti sacriI vandali potrebbero essere entrati in azione di notte. L’amara scoperta da parte di alcuni residenti della frazione il pomeriggio di domenica 17 maggio ... ilgiorno.it Vandali al cimitero di Rovato: colpito l’altare della cappellaGrave gesto di vandalismo al cimitero del Duomo, la più popolosa delle frazioni di Rovato. La cappella del camposanto è stata vandalizzata da ignoti. Colpito in particolare l’altare. Alcune strutture ... giornaledibrescia.it