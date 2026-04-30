Questa sera su Rai 2 alle 14:00, Milo Infante condurrà una puntata dedicata ai principali casi di cronaca. Tra gli argomenti trattati ci saranno il delitto di Garlasco, con la convocazione di Sempio, e il caso legato alla ricina. La trasmissione approfondirà le ultime notizie e gli sviluppi più recenti relativi a queste vicende giudiziarie.

Dal delitto di Garlasco al giallo della ricina: questa sera Milo Infante affronta i principali casi di cronaca con un focus sulle notizie emerse in queste ore sul delitto di Chiara Poggi. Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, torna su Rai 2 l'appuntamento in prima serata con Ore 14 Sera, il talk show condotto da Milo Infante, che dedica la puntata ai principali casi di cronaca e agli sviluppi giudiziari più discussi del momento con un focus sugli ultini clamorosi sviluppi del Caso Garlasco. Delitto di Garlasco: convocato Andrea Sempio Al centro dell'apertura c'è la nuova svolta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha infatti convocato Andrea Sempio per mercoledì 6 maggio alle ore 10, nell'ambito del nuovo filone investigativo sull'omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ore 14 Sera stasera su Rai 2: Delitto di Garlasco, Sempio convocato e nuova svolta

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

Notizie correlate

Delitto di Garlasco, svolta su Andrea Sempio: per la Procura avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo!La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per il 6 maggio e l’ipotesi accusatoria cambia: secondo i pm avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo.

Ore 14 Sera, anticipazioni stasera 22 aprile 2026, ospiti e i temi: colpo di scena su Garlasco, scandalo "escort e calciatori" a Milano, caso Pamela GeniniMilo Infante torna in prima serata su Rai 2 con Ore 14 Sera con nuove, testimonianze e approfondimenti sui principali casi di cronaca Stasera,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ore 14 Sera, Infante ospita Francesco Dolci e poi svela un colpo di scena su Garlasco; ‘Ore 14 Sera: Speciale Garlasco’. Ospite l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis; Caso Garlasco alla svolta: oggi puntata bis di Ore 14 Sera; Svolta a Garlasco e Milo Infante sfida Nuzzi, speciale Ore 14 di sera venerdì 24 aprile: le ultime news.

Ore 14 Sera stasera su Rai 2: Delitto di Garlasco, Sempio convocato e nuova svoltaDal delitto di Garlasco al giallo della ricina: questa sera Milo Infante affronta i principali casi di cronaca con un focus sulle notizie emerse in queste ore sul delitto di Chiara Poggi. movieplayer.it

Milo Infante, anticipazioni 30 aprile Ore 14 Sera: la svolta su Garlasco, gli aggiornamenti su Pamela Genini e la Famiglia nel boscoStasera su Rai 2 con Milo Infante: nuovi aggiornamenti sul giallo di Garlasco, il caso Pamela Genini e gli sviluppi sulla Famiglia nel bosco prima della pausa. tvblog.it

Cronaca. Delitto di Garlasco, legale Sempio: “Andrea andrà dai pm, e valuteremo se rispondere o no” - facebook.com facebook

Delitto di #Garlasco, l’accusa dei pm a #Sempio, convocato in Procura a Pavia il 6 maggio: «Uccise Chiara Poggi dopo il rifiuto a un approccio sessuale» x.com