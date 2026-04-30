Ore 14 Sera stasera su Rai 2 | Delitto di Garlasco Sempio convocato e nuova svolta

Da movieplayer.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera su Rai 2 alle 14:00, Milo Infante condurrà una puntata dedicata ai principali casi di cronaca. Tra gli argomenti trattati ci saranno il delitto di Garlasco, con la convocazione di Sempio, e il caso legato alla ricina. La trasmissione approfondirà le ultime notizie e gli sviluppi più recenti relativi a queste vicende giudiziarie.

Dal delitto di Garlasco al giallo della ricina: questa sera Milo Infante affronta i principali casi di cronaca con un focus sulle notizie emerse in queste ore sul delitto di Chiara Poggi. Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, torna su Rai 2 l'appuntamento in prima serata con Ore 14 Sera, il talk show condotto da Milo Infante, che dedica la puntata ai principali casi di cronaca e agli sviluppi giudiziari più discussi del momento con un focus sugli ultini clamorosi sviluppi del Caso Garlasco. Delitto di Garlasco: convocato Andrea Sempio Al centro dell'apertura c'è la nuova svolta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha infatti convocato Andrea Sempio per mercoledì 6 maggio alle ore 10, nell'ambito del nuovo filone investigativo sull'omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

Video Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

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