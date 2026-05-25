Il Napoli sta valutando i candidati per la panchina. In prima fila ci sono Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. La società sta analizzando le opzioni per la prossima stagione. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Aggiornamento per la panchina del Napoli. In pole position ci sono Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Massimo Ugolini in collegamento per Sky Sport 24. Parla del futuro della panchina del Napoli. L’eredità di Conte sarà un’eredità pesante. “Il Napoli ripartirà sicuramente senza Antonio Conte. De Laurentiis oggi a Napoli ha dato vita a un vertice con il ds Giovanni Manna e con l’ad Andrea Chiavelli per tratteggiare il profilo del prossimo allenatore. Che raccoglierà l’eredità pesante di Antonio Conte considerando quello che ha fatto in due anni: scudetto, Supercoppa italiana, due qualificazioni Champions. È ovvio che le parole di De Laurentiis nella conferenza di ieri – “aspettiamo le partite delle 20. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, i nomi in pole position sono Allegri e Italiano (Sky Sport 24)

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