Gazzetta dello Sport | Napoli cresce Italiano | Sarri verso l’Atalanta Allegri resta complicato

L’incertezza sulla guida tecnica del Napoli si fa sentire, coinvolgendo anche le decisioni di proprietà e i piani futuri del club. Nei giorni scorsi, si sono fatti avanti diversi nomi come possibili successori, tra cui l’attuale allenatore della Primavera e un ex tecnico di rilievo. Nel frattempo, si discute anche di un possibile trasferimento di un allenatore che attualmente guida un’altra squadra di alta classifica, mentre il nome di un altro tecnico resta in bilico tra diverse opzioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’incertezza sul futuro della panchina del Napoli comincia a pesare anche sulle strategie di Aurelio De Laurentiis. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro non avrebbe gradito le continue riflessioni di Maurizio Sarri, inizialmente apparso entusiasta all’idea del ritorno al Maradona e poi progressivamente sedotto dal progetto Atalanta. «Napoli non può essere considerata un ripiego», sottolinea la Gazzetta dello Sport, spiegando il fastidio crescente maturato nelle ultime ore all’interno del club azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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