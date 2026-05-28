L’amministratore delegato di Rai ha dichiarato che il piano immobiliare della Rai non prevede dismissioni. La discussione si è concentrata anche sul futuro del Teatro delle Vittorie. La Commissione Cultura della Camera ha ascoltato Rossi durante un’audizione su questi temi.

Il piano immobiliare della Rai e il futuro del Teatro delle Vittorie sono stati tra i temi al centro dell’audizione dell’ad Rai Giampaolo Rossi davanti alla Commissione Cultura della Camera. Sul piano immobiliare “desidero chiarire subito – con la massima nettezza, perché su questo punto si è alimentata confusione spesso strumentale nell’ultimo periodo – che non siamo di fronte a un ‘piano di dismissioni’, ma a un piano immobiliare organico, prospettico, di medio-lungo periodo, finalizzato a riordinare e sviluppare il patrimonio Rai attraverso un insieme coerente di azioni: ristrutturare, rifunzionalizzare, costruire, valorizzare e, solo ove strettamente necessario, dismettere”, ha spiegato Rossi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rai, Rossi: “Il piano immobiliare non è un piano di dismissioni”

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