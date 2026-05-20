Riforma Rai Floridia chiede a Giorgetti la lettera Ue con le indicazioni sul Freedom Act Intanto il Cda di Viale Mazzini è alle prese con il piano immobiliare
Un rappresentante ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia chiedendo di ottenere e consegnare alla Commissione di Vigilanza Rai una comunicazione che, secondo alcune indiscrezioni di stampa, sarebbe stata inviata dalla Commissione europea. La richiesta riguarda il contenuto del cosiddetto European Media Freedom Act. Nel frattempo, il consiglio di amministrazione della Rai sta lavorando su un piano immobiliare, senza ulteriori dettagli disponibili. La questione si inserisce nel quadro delle recenti discussioni sulle normative europee e sulla gestione interna dell’azienda radiotelevisiva.
“Ho inviato oggi una lettera al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti chiedendo di acquisire e trasmettere alla Commissione di Vigilanza Rai la comunicazione che, secondo indiscrezioni di stampa, la Commissione europea avrebbe inviato in merito all’ European Media Freedom Act “. Parole della presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, che aggiunge: “come noto i lavori della vigilanza Rai sono al momento fermi per il boicottaggio della maggioranza”, ma “sono certa che il ministro darà seguito a questa richiesta”. Il riferimento è alla notizia data da Il Foglio secondo cui la Commissione Ue avrebbe reputato la nuova direttiva Ue sull’informazione non in conflitto con l’attuale legge Renzi sulla Rai, che permette al Mef di nominare alcuni membri del Cda. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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