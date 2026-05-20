Riforma Rai Floridia chiede a Giorgetti la lettera Ue con le indicazioni sul Freedom Act Intanto il Cda di Viale Mazzini è alle prese con il piano immobiliare

Un rappresentante ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia chiedendo di ottenere e consegnare alla Commissione di Vigilanza Rai una comunicazione che, secondo alcune indiscrezioni di stampa, sarebbe stata inviata dalla Commissione europea. La richiesta riguarda il contenuto del cosiddetto European Media Freedom Act. Nel frattempo, il consiglio di amministrazione della Rai sta lavorando su un piano immobiliare, senza ulteriori dettagli disponibili. La questione si inserisce nel quadro delle recenti discussioni sulle normative europee e sulla gestione interna dell’azienda radiotelevisiva.

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