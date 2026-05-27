La commissione ha deciso all’unanimità di riavviare la discussione sul piano di dismissioni della Rai, dopo 20 mesi. La ripresa riguarda anche il Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia, con l’obiettivo di avviare procedure di vendita o gestione delle proprietà. La decisione è stata presa dall’ufficio di presidenza della commissione, che ha approvato il riavvio del processo senza opposizioni. La discussione continuerà nelle prossime sedute.

Alla fine l’attività è ripresa, anche se non si tratta ancora di una ripartenza a pieno regime. Dopo oltre un anno e mezzo di stop, l’ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza ha votato all’unanimità l’avvio della discussione su una risoluzione contraria alla cessione del Teatro delle Vittorie da parte della Rai e favorevole ad una revisione del piano immobiliare, proposta dal capogruppo Pd nella bicamerale Stefano Graziano. A dispetto dell’apertura iniziale, nel corso della discussione non sono mancati gli spunti polemici e una convergenza dei due schieramenti sul testo appare al momento tutt’altro che scontata. La seduta ha... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia, la Vigilanza riparte (dopo 20 mesi) dal piano di dismissioni della Rai

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