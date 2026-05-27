Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia la Vigilanza riparte dopo 20 mesi dal piano di dismissioni della Rai
La commissione ha deciso all’unanimità di riavviare la discussione sul piano di dismissioni della Rai, dopo 20 mesi. La ripresa riguarda anche il Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia, con l’obiettivo di avviare procedure di vendita o gestione delle proprietà. La decisione è stata presa dall’ufficio di presidenza della commissione, che ha approvato il riavvio del processo senza opposizioni. La discussione continuerà nelle prossime sedute.
Alla fine l’attività è ripresa, anche se non si tratta ancora di una ripartenza a pieno regime. Dopo oltre un anno e mezzo di stop, l’ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza ha votato all’unanimità l’avvio della discussione su una risoluzione contraria alla cessione del Teatro delle Vittorie da parte della Rai e favorevole ad una revisione del piano immobiliare, proposta dal capogruppo Pd nella bicamerale Stefano Graziano. A dispetto dell’apertura iniziale, nel corso della discussione non sono mancati gli spunti polemici e una convergenza dei due schieramenti sul testo appare al momento tutt’altro che scontata. La seduta ha... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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