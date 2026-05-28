Rai riparte la Vigilanza | proposta per bloccare il Teatro delle Vittorie

La Vigilanza Rai ha ripreso i lavori con una proposta per bloccare il Teatro delle Vittorie. Lo sciopero della fame di un membro della commissione potrebbe influenzare la decisione finale. Il Ministero della Cultura intende intervenire sul teatro, senza ancora chiarire le modalità. La questione riguarda la gestione e l’utilizzo della struttura teatrale, con decisioni che dovranno essere prese nelle prossime settimane.

? Punti chiave Come influirà lo sciopero della fame di Giachetti sulla decisione finale?. Perché il Ministero della Cultura vuole intervenire sul Teatro delle Vittorie?. Chi bloccherà la vendita degli immobili approvata dal consiglio di amministrazione?. Quali conseguenze avrà il voto parlamentare sulla gestione finanziaria della Rai?.? In Breve Il deputato Roberto Giachetti ha interrotto lo stallo dopo 20 mesi di fermo.. Stefano Graziano propone la revisione del piano immobiliare Rai per Palazzo Labia.. Francesco Filini contesta la mozione Pd in linea con le decisioni del CdA.. Alessandro Giuli e i dirigenti Rai saranno auditi tra due settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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