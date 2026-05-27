vigilanza audizione rai sul teatro delle vittorie

Giovedì 28 maggio, alle 13.30, la Commissione Cultura della Camera dei Deputati ascolterà i rappresentanti della Rai riguardo al Teatro delle Vittorie e ad altri edifici coinvolti nel piano immobiliare dell’azienda. La discussione si concentrerà sul valore culturale, storico e artistico di questi luoghi. L’audizione si svolgerà in forma di confronto tra i membri della commissione e i rappresentanti della Rai.

ROMA – Giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 13.30, la Commissione Cultura della Camera dei Deputati svolgerà l’audizione dei rappresentanti della Rai sui temi relativi al valore culturale, storico e artistico del Teatro delle Vittorie e di altri edifici interessati dal piano immobiliare della Rai. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Nelle scorse settimane personaggi noti del mondo dello spettacolo, come ad esempio Fiorello e Fabrizio Biggio, hanno espresso pubblicamente il loro disappunto per la scelta della tv pubblica di vendere il Teatro delle Vittorie. All’indomani della morte di Pippo Baudo era stata anche lanciata la proposta di intitolare la storica struttura al noto presentatore televisivo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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