L' Eredità prende il posto di Affari Tuoi | Rai 1 rivoluziona il palinsesto estivo
Rai 1 ha deciso di sostituire Affari Tuoi con un nuovo palinsesto estivo. Da luglio, il programma storico lascia spazio a nuove proposte e cambiamenti nel palinsesto della rete. La programmazione estiva sarà caratterizzata da diverse novità e aggiornamenti rispetto alle stagioni precedenti. La decisione rientra in una strategia di rinnovamento e rilancio della rete durante i mesi più caldi dell’anno.
Rai 1 programma un palinsesto estivo più competitivo: se Affari Tuoi va in vacanza, a luglio a occupare la fascia dell'Access Prime Time arriva una versione tutta nuova de L'Eredità con Marco Liorni: ecco tutti i dettagli L'annuncio di Marco Liorni ha sorpreso i suoi spettatori affezionati, ma meno chi segue quotidianamente il duello tra Rai 1 e Canale 5 colpi di share. Nella puntata dell'11 maggio, il conduttore ha infatti svelato che L'Eredità andrà in onda anche in estate, ma cambierà fascia oraria, spostandosi nell'access prime time al posto di Affari Tuoi. Una doppia prima volta per il quiz show che solitamente viene trasmesso quotidianamente (sempre con gran successo di ascolti) nella fascia preserale.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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concordo, si deve tornare come era prima del 2000: 18:40 L'eredità / Reazione a catena 20:00 TG1 20:20 Affari tuoi 21:10 Prima Serata il tg dalle 19:55 alle 20:35 è follia, bastano 20 minuti, siamo nel 2026, siamo bombardati da notizie ad ogni minuto, il tg cos x.com
Giorno 1 di ascolto della mia eredità di oltre 275 dischi reddit
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