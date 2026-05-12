L' Eredità prende il posto di Affari Tuoi | Rai 1 rivoluziona il palinsesto estivo

Rai 1 ha deciso di sostituire Affari Tuoi con un nuovo palinsesto estivo. Da luglio, il programma storico lascia spazio a nuove proposte e cambiamenti nel palinsesto della rete. La programmazione estiva sarà caratterizzata da diverse novità e aggiornamenti rispetto alle stagioni precedenti. La decisione rientra in una strategia di rinnovamento e rilancio della rete durante i mesi più caldi dell’anno.

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