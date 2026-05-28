Nelle prossime settimane, potrebbero cambiare gli assetti editoriali della Rai, con attenzione particolare al Tg2 e alla sezione Rai Parlamento. La politica sta monitorando da vicino queste aree, che potrebbero essere soggette a novità. Non sono stati ancora annunciati dettagli specifici o nomi, ma si tratta di un momento di possibile riorganizzazione per i contenuti dell’emittente pubblica.

Le prossime settimane potrebbero rappresentare uno snodo importante per gli assetti editoriali della RAI. Formalmente, infatti, sono in scadenza i mandati triennali di Antonio Preziosi alla guida del TG2 e di Giuseppe Carboni a Rai Parlamento. In azienda, però, prevale al momento una linea attendista. L’orientamento più probabile sembra essere quello di una proroga tecnica, in attesa di capire quali effetti potrà avere la futura legge di riforma della RAI e quali saranno i nuovi equilibri politici e aziendali. Ma nei corridoi di Saxa Rubra il toto-nomine è già partito. Per quanto riguarda il TG2, appare difficile immaginare un cambio alla guida della testata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rai, novità in arrivo. La politica guarda al Tg2 e Rai parlamento. I nomi

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