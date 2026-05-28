Ragazza di 32 anni sequestrata per 3 giorni e costretta a violenze sessuali di gruppo | 5 fermi a Roma

Cinque persone sono state arrestate a Roma dopo aver sequestrato e sottoposto a violenze sessuali di gruppo una donna colombiana di 32 anni. La vittima, arrivata da pochi giorni in città, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato per tre giorni, durante i quali è stata minacciata di morte. Le autorità hanno eseguito i fermi sulla base delle indagini avviate dopo la denuncia.

Tre giorni di violenze in un palazzo abbandonato a Roma sotto minaccia di morte. Vittima una donna colombiana da pochi giorni in città. Cinque uomini fermati dopo il blitz della polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sequestrata in parcheggio centro commerciale e violentata, shock nel Napoletano

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