Violenze sessuali di gruppo su minorenni | 32 anni totali di carcere per due uomini

Due uomini sono stati condannati a un totale di 32 anni di carcere in relazione a violenze sessuali di gruppo su minorenni. La vicenda, che coinvolge abusi e infanzie infrante, si è conclusa con una sentenza definitiva dopo un lungo iter giudiziario. La notizia riguarda il primo capitolo di un procedimento che ha portato alla condanna degli imputati.

Carpita la fiducia dei ragazzi, all’epoca di 14 e 15 anni, invitandoli a casa. Accolto l’impianto accusatorio per gli abusi consumati tra inganni e manipolazioni nel 2022. Disposti risarcimenti immediati per le vittime e le famiglie LECCE – Una condanna netta, che chiude il primo capitolo giudiziario di una vicenda segnata da abusi e infanzie violate. Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale (presidente Annalisa De Bendecitis), ha inflitto sedici anni ciascuno di reclusione a due uomini, oggi di 45 e 51 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo, aggravata e continuata, ai danni di due minorenni che all’epoca avevano appena 14 e 15 anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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