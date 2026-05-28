Raffica di scioperi tra fine maggio e giugno | cosa sapere

Venerdì 29 maggio, tutte le categorie pubbliche e private a Genova scioperano, con adesioni da parte di sindacati come Cub, Adl Varese, Sbg, Si Cobas e Usi-Cit. La mobilitazione riguarda diverse realtà lavorative e si svolge in concomitanza con una serie di scioperi programmati tra fine maggio e giugno. La protesta interessa trasporti, servizi pubblici e settori privati, con modalità e orari che variano a seconda delle sigle organizzatrici.

Genova si prepara per lo sciopero di domani, venerdì 29 maggio, che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private, indetto da Cub, Adl Varese, Sbg, Si Cobas, Usi-Cit e altre sigle. Lo sciopero del 29 maggio: treni e bus a rischioLa protesta, che durerà per l'intera giornata, coinvolge anche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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