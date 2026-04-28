A maggio 2026 l’Italia si prepara a vivere diversi giorni di sciopero, con fermo di treni, aerei, bus e chiusure scolastiche in vari momenti. Sono previste proteste e interruzioni dei servizi pubblici che coinvolgeranno molte città e regioni, creando possibili disagi per cittadini, pendolari e studenti. Il calendario delle agitazioni si estende su più date, rendendo il mese particolarmente teso sul fronte dei trasporti e dell’istruzione.

Maggio si annuncia come un mese ad alta tensione sul fronte del lavoro, ma soprattutto come un banco di prova quotidiano per milioni di italiani chiamati a orientarsi in un calendario fitto di scioperi, proteste e interruzioni dei servizi essenziali. Non si tratta di episodi isolati, ma di una sequenza serrata che attraversa trasporti, scuola, sanità e pubblico impiego, con tre scioperi generali a scandire il ritmo di un mese che rischia di trasformarsi in un percorso a ostacoli per pendolari, famiglie e lavoratori. Tre scioperi generali: le date chiave. Il primo appuntamento è fissato per il 1° maggio, con lo sciopero generale nazionale proclamato da Usi Cit e con l’adesione di Cobas Lavoro Privato.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Scioperi maggio 2026, Italia a rischio caos: fermi treni, aerei, bus e scuole (tutte le date da sapere)

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