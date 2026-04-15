Mobilità ATA 2026 cosa sapere dopo la chiusura delle domande | revoca possibile fino all’11 maggio esiti il 12 giugno

Le domande di mobilità per il personale ATA relative all'anno scolastico 202627 si sono chiuse il 13 aprile. La revoca delle domande sarà possibile fino all'11 maggio, mentre gli esiti saranno comunicati il 12 giugno. Queste date segnano le tappe principali del processo di mobilità, che coinvolge il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole.