Mobilità ATA 2026 cosa sapere dopo la chiusura delle domande | revoca possibile fino all’11 maggio esiti il 12 giugno
Le domande di mobilità per il personale ATA relative all'anno scolastico 202627 si sono chiuse il 13 aprile. La revoca delle domande sarà possibile fino all'11 maggio, mentre gli esiti saranno comunicati il 12 giugno. Queste date segnano le tappe principali del processo di mobilità, che coinvolge il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole.
Si sono chiusi il 13 aprile i termini per la presentazione delle domande di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Come dispone l’ordinanza ministeriale n. 432026, gli uffici periferici del Ministero dovranno completare gli adempimenti entro il 21 maggio 2026, data entro la quale vanno comunicati al SIDI sia le domande sia i posti disponibili. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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