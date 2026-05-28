Un’altra studentessa ha accusato un malore nelle scuole della provincia reggiana, dove le temperature hanno raggiunto fino a 36 gradi. Le aule e i corridoi sono diventati ambienti molto caldi, con temperature superiori ai 31 gradi. Nei giorni scorsi, si sono registrati numerosi episodi di malori tra gli studenti causati dal caldo intenso. La situazione ha portato a interventi di assistenza e richieste di intervento alle autorità competenti.

Reggio Emilia, 28 maggio 2026 – Caldo estremo nelle scuole della provincia reggiana, dove aule e corridoi si sono trasformati in ambienti soffocanti con temperature ben oltre i 31 gradi. Stamane una studentessa del Convitto Corso di Correggio ha accusato un malore e si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza; ieri mattina lo stesso è toccato a una alunna della scuola media Zannoni di Montecchio. Al liceo Matilde di Canossa toccati quasi i 36 gradi. Alla primaria Correggio 2 il termostato ha registrato 31,7 gradi in tarda mattinata, mentre al liceo Matilde di Canossa il termometro ambientale ha toccato i 35,8 gradi poco prima delle 14. Alla scuola dell’infanzia di Villa Minozzo, nel locale destinato al riposo dei bambini, sono stati rilevati 29,3 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di malori per il caldo a scuola, il caso di un’altra studentessa. Temperature fino a 36 gradi

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