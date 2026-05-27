Mercoledì il picco del caldo | attesi fino a 36 gradi

Proseguono le condizioni di clima molto caldo sulla nostra regione per la persistenza dell’alta pressione di origine subtropicale, con i valori termici più alti proprio nel corso della giornata odierna. Nei giorni a seguire avremo un lieve aumento dell’instabilità atmosferica a causa di infiltrazioni di aria più umida in quota, temperature in lieve calo ma ancora in un contesto caldo e tipicamente estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 27 maggio 2026 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque ma con annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi dove saranno possibili brevi rovesci o temporali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Sull'Italia dominerà l'anticiclone subtropicale fino a mercoledì 27 giugno quando ci sarà un picco del caldo su molte regioni del nostro Paese. Da giovedì 28, però, sembra sempre più probabile il ritorno dei temporali. Le previsioni shorturl.at/tx0EX x.com

Massime oltre i 33 gradi: atteso il picco del caldo, da mercoledì prime nuvoleL’anticiclone che abbraccia con forza tutto il Mediterraneo in questi giorni sta determinado soprattutto al nord, temperature da luglio inoltrato. Una ... piacenzasera.it

Programmazione del mercoledì - 19 maggio 2026 reddit