Cesena, 27 maggio 2026 – Radmila Novozheeva, la cantante lirica cesenate di adozione, siberiana di nascita, che ha partecipato al format televisivo di Rai Uno “ Dalla strada al palco ”, ha conquistato il terzo gradino del podio nella finalissima, dopo essere stata regina per una notte della quarta puntata del talent. Tanti suoi estimatori la davano vincitrice, anche interpretando gli apprezzamenti dimostrati dai co-conduttori del programma, capeggiati dal presentatore Carlo Conti e dall’attrice Bianca Guaccero. Ma, chi aveva diritto di voto era la giuria del pubblico in sala, che le ha preferito il 14enne saxofonista Alfio Russo, seguito dalla coppia di acrobati Duo Moon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Radmila invitata da Carlo Conti a cantare nella serata Rai dedicata a San Francesco

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