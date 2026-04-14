S econdo appuntamento, stasera alle 21.20 su Rai 2, con Belve 2026, il programma di interviste cult condotto da Francesca Fagnani. Sullo sgabello della puntata di oggi si racconteranno (a 360°) il conduttore Carlo Conti, l’attrice Giulia Michelini e l’influencer Francesco Chiofalo. Genny Urtis a “Belve” racconta la transizione, l’amore tossico e le sue ferite più intime X Leggi anche › Gli ospiti della prima puntata di “Belve 2026”: anticipazioni interviste a Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma Belve 2026, ospiti 14 aprile, le interviste di stasera a Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Carlo Conti a Belve 2026: «Amadeus di nuovo in Rai? Perché no.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Secondo appuntamento stasera su Rai 2 con "Belve 2026", ospiti Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo

Belve, gli ospiti di stasera: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco ChiofaloTorna questa sera, martedì 14 aprile 2026, l’appuntamento con Belve, il programma cult di Francesca Fagnani prodotto da Fremantle e trasmesso su Rai2...

Belve, Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospitiCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo saranno gli ospiti della seconda puntata di Belve e risponderanno alle temutissime domande di...