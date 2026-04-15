Veronica Mariani e Mirko Tulli, conosciuti come Duo Moon, sono protagonisti di un programma su Rai Uno condotto da Carlo Conti. La loro presenza in televisione rappresenta un momento di visibilità per i due artisti, che formano un duo musicale. La trasmissione vede i due impegnati in una vetrina televisiva, partecipando a uno show condotto dal noto presentatore.

Vetrina televisiva e altro show per "Il Duo Moon", tandem di artisti composto dalla treiese Veronica Mariani e dal sambenedettese Mirko Tulli. Coppia nelle performance e nella vita, i due sono stati protagonisti a "Dalla strada al palco special" programma di Rai1 condotto da Carlo Conti e Mara Venier. Sul piccolo schermo e davanti a tre milioni di telespettatori, hanno dato vita a un’esibizione di Hand to hand, disciplina circense e acrobatica. Hanno lasciato il segno con la forza di Mirko che da terra teneva Veronica per coreografie aeree. Così apprezzati dal pubblico in studio da piazzarsi al secondo posto col sogno della finale sfumato per un soffio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Veronica e Mirko, il Duo Moon protagonista su Rai Uno da Carlo Conti

Leggi anche: Stasera su Rai 1 Sanremo Top: cos'è e come funziona il programma condotto da Carlo Conti

Riparte su Rai 1 talent dedicato agli artisti di strada ideato da Carlo ContiStasera in prima serata su Rai 1 va in onda la nuova stagione di Dalla strada al palco, che da quest’anno diventa Special.