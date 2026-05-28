Il centro Aviation English di Porto Potenza e la 114ª Squadriglia radar di Potenza Picena hanno aperto le porte a autorità e cittadini, permettendo di visitare le strutture e conoscere le attività svolte. Sono stati mostrati i locali e le attrezzature utilizzate nel settore dell’aeronautica militare. L’evento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto le persone interessate a scoprire le operazioni e le funzioni delle due realtà.

Il centro di formazione Aviation English di Porto Potenza e la 114ª Squadriglia radar di Potenza Picena hanno aperto le porte alle autorità e alla popolazione locale, per far conoscere da vicino due delle realtà dell’ aeronautica militare presenti sul territorio. Il colonnello Marco Attanasio, comandante del centro di formazione Aviation English, ha mostrato il centro di contrada Alvata tenendo un briefing sulle attività e infrastrutture del reparto. La visita è proseguita nella neo costituita chiesetta di reparto e al polo testing, dove si valuta l’inglese tecnico aeronautico, centro d’eccellenza della forza armata per la formazione linguistica di militari di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Radar e scuola di inglese: l’aeronautica apre le porte

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